Цены на жилье в Украине могут подскочить на 25%: прогноз

В Украине цены на жилье могут подскочить на 25% уже к концу 2021 года. Ожидается, что больше всего подорожает недвижимость в столице.

"Динамика роста цены на строительные материалы и квартиры есть. Кроме того, на летний и осенний период будет сезонный всплеск стоимости жилья. Поэтому рост может дойти до 25%. Подорожание – это не маркетинговый ход, а реальный прогноз", – заявил директор Научно технического центра Академии строительства Украины Иван Перегинец. Об этом сообщает "Українське радіо".

По его словам, несмотря на коронкризис цены на недвижимость в крупнейших украинских городах за последний год выросли. Речь идет о показателях от 4 до 18% в гривне.

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В частности, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева с мая 2020 года по апрель 2021 года поднялась с 25 тысяч гривен до 29,5 тысячи гривен.

"Стоимость металла увеличилась на 20-30%, соответственно у нас в Украине арматура с 17-20 тысяч за тонну начала стоить более 30 тысяч. А это наиболее весомая составляющая в строительном секторе. За ней потянулись и отделочные и инженерные материалы", – резюмировал Перегинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине лучшим городом с точки зрения инвестиционной привлекательности жилья назвали Днепр. В топ-5 также вошли Киев, Винница, Чернигов и Львов. Все они показали существенный рост цены на вторичном рынке и сравнительно невысокий срок окупаемости.