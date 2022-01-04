Цены на жилье в Киеве взлетели на треть: чего ожидать в 2022-м

В 2021 году цена квадратного метра киевской новостройки выросла на 20-30%, до почти $1300. В последний раз настолько высокая стоимость фиксировалась в далеком 2013-м. Но в текущем году, прогнозируют эксперты, темпы роста цен замедлятся.

Так, в 2022 году предложение жилья будет догонять спрос. "Поскольку цены растут быстрее, чем благосостояние населения, спрос будет снижаться", – рассказал директор компании M4U Владимир Даниленко для "Экономической правды".

"Допускаю, что благодаря новому предложению уровень "распроданности" к концу 2022 года снизится до показателя 2019 года – 40-45%. Это произойдет, если экономико-политический контекст, как минимум, не станет хуже, а тенденция улучшения работы разрешительной системы в строительстве будет продолжаться", – говорит специалист.

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В столице в этом году появятся новые стройплощадки. Директор по продажам группы компаний DIM Руслана Грабко оценивает потенциал роста объема проектов в 2022 году в 25-30%.

"Все будет зависеть от цен на металлопродукцию и энергоносители, геополитической ситуации и доходов населения. О ценовой динамике и уровне спроса можно будет говорить позже, сейчас слишком много неизвестных переменных", – сказала Грабко.

В "КАН Девелопмент" говорят, что рост цен на недвижимость будет в большей степени зависеть от стоимости энергоресурсов и уровня инфляции. В то же время директор по продажам компании "A Development" Марина Гудыма прогнозирует рост цены квадратного метра в Киеве на 10-15%.

Как объясняет СЕО девелоперской компании ENSO Рамиль Мехтиев, ситуация на рынке недвижимости может качнуться в любую сторону. "Есть вероятность, что ко второму полугодию 2022 года цена на жилье в Киеве достигнет уровня докризисного 2008 года. То есть, стоимость квадратного метра может прыгнуть до $3 тыс. в жилых комплексах бизнес-класса", – прогнозирует он.

Совладелец одной крупной строительной компании рассказал, что возможности бизнеса осуществлять капитальные инвестиции исчерпаны. По его словам, стоимость жилья вырастет, но в пределах статистической погрешности или даже снизится.

Помимо этого себестоимость строительства может возрасти. Причем повышение может составить аж 10-15%, добавил совладелец фирмы.

"В Киев зашли многие малые застройщики. Они покупают "стремные" площадки и начинают строить, не понимая своей себестоимости. Демпингуя ради продаж, они рискуют обанкротиться", – указал он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине во второй половине 2021 года упала активность на рынке недвижимости. В зависимости от сегмента – от 10 до 50%. С одной стороны, покупателей отпугнули неподъемные цены на квадратные метры, с другой же, – угроза военной эскалации со стороны России, новый штамм коронавируса и неожиданный рост курса валют.