Цены на яйца в Украине взлетят: прогноз

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса прогнозируют, что цены на яйца в Украине взлетят. Продукт будет дорожать до новогодних праздников.

Основная причина роста цены – уменьшение производства. Об этом сообщает ТСН.

Государственная служба статистики Украины отмечает, что объемы производства этого продукта в 2021 году сократились на 15%.

По состоянию на август десяток яиц стоит около 30 гривен. За год стоимость продукта увеличилась более чем на 30%.

Также осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

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Стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.