Цены на мясо могут измениться уже весной: что будет со стоимостью курятины, свинины и говядины

Цены на курятину, свинину и говядину могут измениться весной. Курятина, вероятно, покажет стабильность или даже снизится в цене.

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В свою очередь цена телятины останется на текущем уровне. Об этом рассказал OBOZREVATEL Павел Мартышев, аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.

"Говядина будет стабильно дорогой, не будет сильно двигаться (цена. – Ред.) ни вверх ни вниз, но следует понимать, что у нас говядины классической мясной не существует. В основном это побочный продукт молочного скотоводства. То есть корова давала молоко, ее зарезали и потом это говядина. У нас нет культуры потребления и нет много денег, чтобы покупать стабильно и чтобы был спрос. Можем говорить о стабильности или каком-то, возможно, росте цены", – сказал эксперт.

Стоимость свинины может вырасти весной, прогнозирует Мартышев. Дело в том, что она очень привязана к цене кормов. Приблизительно 60-70% себестоимости в производстве свинины – корма. Последние в свою очередь сейчас дорожают.

"Сейчас немного приостановилось "Зерновое соглашение", поэтому немного просело, но все же может быть дефицит кормового зерна, жмыха. И структура посевных площадей указывает на то, что может быть в период следующих месяцев дефицит кормового зерна. Это не позволит им расширить поголовье", – объясняет специалист.

OBOZREVATEL сообщал, что цены на хлеб и фрукты в Украине могут вырасти. Дело в том, что страна в нынешних условиях не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства, поэтому стоимость продукта вырастет.

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