Цены на помидоры в Украине взлетели до 115-250 грн/кг: когда ждать удешевления

В Украине цены на помидоры выросли и составляют 115-250 грн за 1 кг (в зависимости от сорта). Однако стоимость должна снизиться уже в конце марта.

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Именно в конце месяца украинские тепличники начнут новый оборот томатов, поэтому цены будут постепенно снижаться за счет увеличения предложения местного томата на рынке. Об этом OBOZREVATEL рассказала Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

При этом дорожают в Украине сейчас не только помидоры, но и огурцы. Это связано с весенним увеличением спроса на эти овощи и отсутствием крупных объемов на рынке украинской тепличной продукции.

"Стоимость огурца достигает 250 грн за кг. Стоимость томата в украинских супермаркетах варьируется от 115 до 250 грн за кг в зависимости от сорта и страны происхождения. Оптовые закупочные компании повышают отпускные цены на импортный томат из Турции, Нидерландов, Испании", – отметила специалистка.

Напомним, цены на помидоры дорожают в основном из-за того, что Турция ограничила импорт. По прогнозу аналитика УКАБ ("Украинского клуба аграрного бизнеса") Максима Гопки, в результате этого томаты могут подорожать на 35-40%.

Кроме того, до конца апреля продержатся высокие цены на лук. Возможен рост стоимости до 30% из-за того, что в Украине запасы сокращаются, а на мировом рынке возник дефицит этого продукта, импорт будет недешевым.

OBOZREVATEL сообщал, что в Украине весной вырастут цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается, спрогнозировал Гопка.

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