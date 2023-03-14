Цены на важные овощи в Украине вырастут – возможен дефицит: что и на сколько подорожает
В Украине весной могут вырасти цены на некоторые овощи. Среди таких – помидоры и лук. При этом огурцы будуть дешеветь.
Об этом рассказал OBOZREVATEL аналитик УКАБ ("Украинский клуб аграрного бизнеса") Максим Гопка. По его словам, для помидоров будут некоторые исключения по формированию стоимости.
Это связано с тем, что Турция ограничила импорт. В результате этого томаты могут подорожать на 35-40%.
"Стабилизироваться цена начнет только ближе к маю, на огурцы – чуть раньше. В целом для овощей главным фактором ценообразования станут погодные условия. Чтобы продукция начала дешеветь, ее должно быть больше на внутреннем рынке, что возможно при теплой весне", – отметил аналитик.
Кроме того, до конца апреля продержатся высокие цены на лук. Возможен рост стоимости до 30% из-за того, что в Украине запасы сокращаются, а на мировом рынке возник дефицит этого продукта, импорт будет недешевым.
О возможном дефиците именно лука и помидоров предупреждает экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Цены на эти овощи будут расти, но постепенно.
По прогнозу Пендзина, овощи будут дорожать до июня. Дело в том, что в этом месяце начнет поступать с открытой почвы отечественный объем.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине весной вырастут цены на мясо – говядину и свинину. Ключевой фактор – сезонный. С конца марта и Пасхи рынок активизируется, поэтому стоимость поднимается, спрогнозировал Гопка.
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