Генеральный директор "Украинского клуба аграрного бизнеса" Роман Сластен заявил, что цены на подсолнечное масло в Украине упадут. Это произойдет из-за хорошего урожая.

"Ожидаем высокий урожай и надеемся, что цена на подсолнечное масло упадет. На днях подсолнечник начнут собирать на юге", – отметил Сластен. Об этом сообщает "Громадське радіо".

В частности, по его словам, Украина – лидер в мире по производству и экспорту этого масла.

Также глава "Украинского клуба аграрного бизнеса" добавил, что в этом сезоне ожидается самый большой урожай за последние 30 лет: более 80 миллионов тонн зерна. Украина может успешно воспользоваться хорошим урожаем и высокими ценам, чтобы получить достойный доход.

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Напомним, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.

Стоимость продуктов может повыситься частично из-за инфляции. Кроме того, если в страну поступают импортные продукты, то их цена не может быть ниже, чем на внешних рынках.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.