Цены на подсолнечное масло в Украине будут высокими: названы причины

Цена на подсолнечное масло до конца 2021 года в Украине может остаться высокой. Главная причина этого в том, что почти половина урожая подсолнухов в ряде областей поражена вредителями.

В свою очередь это может привести к дефициту сырья. Об этом сообщает AgroTrend.

В частности, 48% растений подсолнечника в Днепропетровской, Волынской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Харьковской областях поражены вредителями.

В то же время в Донецкой, Запорожской, Луганской, Кировоградской, Одесской, Черниговской областях распространяются белая и серая гнили. Их нашли на 3-20% растений. В связи с этим ожидается, что дефицит сырья для производства масла останется после сбора урожая.

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Напомним, в супермаркетах Чехии украинское подсолнечное масло стоит около 30 крон или 35 гривен. Продукция этого же производителя в Украине будет стоить до 65 гривен.

При этом в украинской столице цены на продукты на 60-100% выше, чем в польской Варшаве. В то же время украинцы зарабатывают в среднем в три раза меньше, чем поляки.

Экспортные котировки на сырое украинское подсолнечное масло выросли до максимального значения. Стоимость укрепил резкий рост мировых котировок на растительные масла. Предложения для поставок в октябре-декабре выросли до 1150-1160 $/т.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине подавляющее большинство граждан прочувствовало на себе рост цен в 2021 году. В частности, об этом сообщили 94,6% опрошенных украинцев. В то же время рост стоимости товаров в магазинах на себе не ощутили 3,5% респондентов.