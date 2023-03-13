Украинцам пересчитают цены на популярные продукты: за что придется платить больше

В Украине весной должны измениться цены на целый ряд продуктов питания. Некоторые овощи и фрукты продолжат дорожать, то же ждет и мясо. При этом молочная продукция должна подешеветь.

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О том, как изменятся цены, рассказали эксперты в комментарии OBOZREVATEL.

Овощи

Аналитик УКАБ ("Украинского клуба аграрного бизнеса") Максим Гопка прогнозирует, что на основной набор цены должны начать уменьшаться в середине апреля. Однако для помидоров будут некоторые исключения по формированию стоимости. Это связано с тем, что Турция ограничила импорт, и томаты могут подорожать 35-40%.

"Стабилизироваться цена начнет только ближе к маю, на огурцы – чуть раньше. В целом для овощей главным фактором ценообразования станут погодные условия. Чтобы продукция начала дешеветь, ее должно быть больше на внутреннем рынке, что возможно при теплой весне", – отметил аналитик.

Кроме того, до конца апреля продержатся высокие цены на лук. Возможен рост стоимости до 30% из-за того, что в Украине запасы сокращаются, а на мировом рынке возник дефицит этого продукта, импорт будет не дешевым.

О возможном дефиците именно лука и помидоров предупреждает экономический эксперт, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Цены на эти овощи будут расти, но постепенно.

По прогнозу Пендзина, овощи будут дорожать до июня. Дело в том, что в этом месяце начнет поступать с открытой почвы отечественный объем.

Фрукты

Гопка отмечает: на цены будут влиять как общие факторы – логистика, макроэкономическая ситуация, так и сезонность. Вырастут цены, в частности, на яблоки и груши, поскольку их все сложнее хранить. Но подорожание не будет значительным.

"Учитывая неплохой урожай в прошлом году и достаточное количество этой продукции на рынке, стоимость может увеличиться в пределах 10%. Дорожать будут и фрукты, на которые уже начинает сезонный внутренний спрос, поскольку их больше покупают зимой – цитрусовые и фрукты теплых стран", – прогнозирует Гопко.

Молочные продукты

Потребителей ожидает хоть и незначительное, но снижение цен на молокопродукты, поскольку с повышением температуры расходы для производителей в некоторой степени сокращаются, объясняет аналитик УКАБ. Также, добавляет он, стоимость газа продолжает снижаться, что важно для производства молочных продуктов.

Хлеб

Весной может подорожать хлеб, прогнозирует аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев. При этом рост стоимости не будет значительным.

"Хлеб – это вообще такая история административная. У нас есть регулирование цен на хлеб, то есть у нас там не рыночная ситуация. Стоимость хлеба вообще у нас не зависит от стоимости пшеницы, как это не было бы парадоксально. Хлеб будет стабильно немного дорожать. Если мы говорим о каких-то крафтовых хлебах, более дорогих, которые не являются социальным товаром, так что возможно подорожание", – пояснил эксперт.

Мясо

Как на свинину, так и на говядину цены будут расти, говорит Гопка. На стоимость свинины влияет сезонный фактор – весной, с конца марта и по Пасхи, рынок активизируется, как следствие – рост цен.

Как указал аналитик, говядина будет дорожать постепенно в зависимости от предложения производителей, но этот процесс уже начался. Во второй половине февраля закупочные цены на живец выросли и вернулись к довоенным.

"Поэтому высока вероятность, что цены еще будут увеличиваться в марте, стабилизировавшись в апреле. Еще одним фактором влияния на стоимость всей мясной продукции являются цены на корма, которые в последние недели начали расти", – сказал Гопка.

Пендзин подчеркнул: ряд продуктов традиционно вырастет в цене перед Пасхой. Речь идет о мясе, молоке и яйцах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что цены на гречку в Украине значительно снизились. Дефицита крупы не будет в 2023 году, поскольку фермеры засеяли гречкой много площадей, рассказал Мартышев. Также он рассказал, будет ли дорожать солнечное масло.

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