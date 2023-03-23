Цены на огурцы и помидоры в Украине достигают более 200 грн/кг: когда ждать удешевления

В Украине в магазинах в начале месяца цены на огурцы и помидоры взлетели до 250 грн/кг и 115 до 250 грн/кг соответственно. При этом уже в конце марта отечественные тепличники начинают новый оборот томатов. Так что стоимость постепенно начнет снижаться за счет увеличения предложения местного томата на рынке.

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Значительное подорожание было связано с весенним увеличением спроса на томат и огурец и отсутствием у крупных облегающих на рынке украинской тепличной продукции. Об этом OBOZREVATEL рассказала Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

"Стоимость огурца достигает 250 грн за кг. Стоимость томата в украинских супермаркетах варьируется от 115 до 250 грн за кг в зависимости от сорта и страны происхождения. Оптовые закупочные компании повышают отпускные цены на импортный томат. Сейчас на рынке превосходит импорт – помидор из Турции, Нидерландов, Испании.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в марте-апреле вырастут цены на лук. Стоимость будет повышаться до середины мая, пока не появится отечественный продукт, рассказала Зверева.

"Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция подорожания лука на украинском рынке сохранится в период марта-апреля", – сказала эксперт.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине пересчитают цены на мясо. Эксперт рассказал, почему и когда произойдет удорожание.

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