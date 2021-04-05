Цены на нефть упали после решения ОПЕК+ сократить добычу

Цены на нефть упали 5 апреля, снизив сильный рост, достигнутый на предыдущей сессии после того, как ОПЕК+ (Организация стран –экспортёров нефти) на прошлой неделе согласилась постепенно ослабить некоторые сокращения добычи в период с мая по июль 2021-го.

Об этом сообщает Reuters. Фьючерсы на нефть марки Brent в июне подешевели на 33 цента, или на 0,5%, до $64,53 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate в мае стоили $61,20 за баррель, снизившись на 25 центов, или на 0,4%.

Организация стран-экспортеров нефти, Россия и их союзники, группа, известная как ОПЕК+, договорились ослабить ограничения добычи на 350 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в мае, еще на 350 000 баррелей в сутки в июне. На 400 000 баррелей в сутки сократят в июле.

Это решение было принято после того, как новая администрация США призвала Саудовскую Аравию сохранить доступную энергию для потребителей, невзирая на опасения спроса, поскольку некоторые части Европы оставались под запретом. В это же время Япония могла расширить чрезвычайные меры по мере необходимости, чтобы сдержать новую волну.

Ранее страны ОПЕК+ и Россия выразили уверенность в восстановлении мировой экономики, согласившись постепенно увеличивать добычу нефти в ближайшие месяцы. Так, организация стран-экспортеров нефти и ее союзники добавят более 2 млн баррелей в сутки к мировым поставкам нефти с мая по июль.

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