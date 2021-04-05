Ціни на нафту впали після рішення ОПЕК+ скоротити видобуток

Ціни на нафту впали 5 квітня, знизивши сильне зростання, досягнуте на попередній сесії після того, як ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) на минулому тижні погодилася поступово послабити деякі скорочення видобутку в період з травня по липень 2021-го.

Про це повідомляє Reuters. Ф'ючерси на нафту марки Brent в червні подешевшали на 33 цента, або на 0,5%, до $64,53 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate в травні коштували $61,20 за барель, знизившись на 25 центів, або на 0,4%.

Організація країн-експортерів нафти, Росія та їх союзники, група, відома як ОПЕК+, домовилися послабити обмеження видобутку на 350 000 барелів на добу (барелів на добу) в травні, ще на 350 000 барелів на добу в червні. На 400 000 барелів на добу скоротять в липні.

Це рішення було прийнято після того, як нова адміністрація США закликала Саудівську Аравію зберегти доступну енергію для споживачів, незважаючи на побоювання попиту, оскільки деякі частини Європи залишалися під забороною. Водночас Японія могла розширити надзвичайні заходи в разі необхідності, щоб стримати нову хвилю.

Раніше країни ОПЕК+ і Росія висловили впевненість у відновленні світової економіки, погодившись поступово збільшувати видобуток нафти в найближчі місяці. Так, організація країн-експортерів нафти та її союзники додадуть більше 2 млн барелів на добу до світових поставок нафти з травня по липень.

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