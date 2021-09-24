Цены на нефть пробили максимум за 3 года: нужно ли волноваться украинцам

Мировые цены на нефть резко выросли – стоимость эталонной марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 77,5 доллара за баррель. Это может повлиять на стоимость бензина в Украине, но далеко не в ближайшие дни, ведь в стране действует госрегулирование цен на АЗС.

Сильное подорожание нефти вызвали два фактора: запасы нефти в США рухнули до минимума почти за 3 года, а добыча в Мексиканском заливе до сих пор частично парализовала из-за урагана Ида. В итоге цена барреля Brent днем 24 сентября достигала $77,5 на бирже ICE Futures. К 16:00 по киевскому времени цена немного откатилась, до $77,25 за баррель, свидетельствуют данные Investing.

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На время карантина в Украине установлены предельные цены на бензин. Последний раз их обновляли накануне, 23 сентября. Согласно подсчетам Минэкономики, литр бензина А-95 должен стоить не более 31,17 грн, а литр "дизеля" – не больше 29,59 грн (с наценками). Такие "нормативы" будут действовать до 3 октября.

Так что как минимум до этой даты цена "социального" автомобильного топлива не изменится. А если нефть снова быстро подешевеет, украинцы могут вовсе не заметить изменений.

В целом же доля нефти в цене бензина, который продается в Украине, достигает 30%, говорят специалисты. Разумеется, европейские биржевые цены на нефть учитываются в расчетах Кабмина. Также на расчетную цену бензина и ДТ влияет стоимость их доставки в Украину.

Кроме того, существует естественная задержка между ростом европейских цен на нефть и подорожанием бензина в Украине. По расчетам специалистов, она составляет не меньше двух недель. При этом при отсутствии госрегулирования в розничную цену бензина закладывается не биржевая цена нефти, а уже стоимость нефтепродуктов при их закупке на границе Украины.

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