В ЕС начали расти суммы в платежках за газ: грозит ли это Украине

Тарифы на газ в Германии для бытовых потребителей уже выросли в среднем на 11,5%, причем до конца осени они могут увеличится еще на 13%. Во Франции с 1 сентября тарифы выросли на 8,7%. Причина – рекордные цены на газ в Европе. При этом уже вскоре ощутить рост стоимости могут и украинцы, правда не через тарифы, а через рост цен на товары и услуги.

Стоит отметить, что в Европе в хранилищах сейчас накоплены очень небольшие объемы газа. Об этом сообщает DW.

Из-за повышения тарифа среднестатистическая немецкая семья с годовым потреблением в 20 тыс. кВт-ч, которая сейчас платит 1 516 евро в год, будет платить дополнительно еще 172 евро. В свою очередь во Франции, по сравнению с прошлым годом, цены на энергоносители в августе были на 12,7% выше, сообщает TheLocal.

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Как заявил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, цены на газ в Европе опосредованно влияют и на экономическую ситуацию в Украине, ведь 30% природного газа для наших потребностей импортируется из ЕС. Этот газ потребляют промышленные предприятия, потому себестоимость их продукции может вырасти.

"Стоит ожидать, что с некой инертностью могут вырасти цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти", – сказал специалист.

Отметим, рыночные цены на газ в Украине формируются с учетом европейских цен. Так, они растут вслед за индексом TTF. В свою очередь, цена на газ для граждан рассчитывается исходя из рыночной стоимости газа. То есть цены на газ для украинцев должны были бы расти, но в большинстве случаев этого не происходит.

Это можно объяснить тем, что подавляющее большинство бытовых потребителей в Украине обслуживаются на годовом тарифе с фиксированной ценой. Такие тарифы появились у поставщиков с 1 мая 2021 года, а сама стоимость газа в них зафиксирована аж до 30 апреля 2022-го.

Однако есть и такие граждане, чья цена вырастает вслед за европейской. Это потребители, обслуживающиеся по месячным тарифам. Цены в них постоянно меняются в зависимости от ситуации на рынке газа.

В Украине и балтийских государствах нынешнюю ситуацию называют шантажом РФ для скорейшего запуска "Северного потока-2". Газодефицит в Европе может еще больше усугубить ситуацию с приходом холодов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, цена на газ в Европе превысила $900 за тысячу куб. м. Еще в начале 2021-го в Великобритании было 70 энергокомпаний, но к концу года их может остаться всего 10. При этом 4 поставщика (5% компаний) уже прекратили работу из-за высоких расценок на газ.