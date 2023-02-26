Несколько основных продуктов могут подорожать в Украине: прогноз

Цены на хлеб и фрукты в Украине могут вырасти. Дело в том, что страна в нынешних условиях не может претендовать на довоенный период экспортного потенциала и обеспечения внутреннего производства, поэтому стоимость продукта вырастет.

Видео дня

Об этом рассказал глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телемарафона. Он отметил, что в этом году могут быть сокращения засева.

По словам Марчука, хоть правый берег Херсонской области и деоккупировали, там достаточно большое количество садов, специализировавшихся на выращивании косточковых, в том числе и яблоневых садов. Более того, в Украине не ожидается дефицит овощей в 2023 году.

"Аграрии в Центральных и Западных регионах еще в начале полномасштабной войны уже понимая обстоятельства оккупации начали диверсифицировать эти направления работы, и начали больше засаживать сады в своих регионах. Выращивать больше овощей. Поэтому в принципе сказать что будет дефицит – не могу. Плюс мы понимаем что Украина поддерживается импортом. Значительная часть будет импортироваться. Если будем импортировать и спрос будет больше предложения – это может привести к удорожанию", – сказал председатель Всеукраинского аграрного совета.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине в супермаркетах и магазинах часто указывают разную стоимость товара на ценниках и в кассовых аппаратах. В таком случае магазин чаще всего пытается продать по более высокой цене, тогда как закон – на стороне покупателя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!