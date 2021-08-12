Цены на квартиры в Украине могут взлететь в случае локдауна: как изменится стоимость

Квартиры в новостройках в Украине будут дорожать как минимум до конца 2021-го. Цены могут вырасти еще на 15-20%. При этом уже грядущей осенью стоимость может резко вырасти в случае введения локдауна.

"Стоимость будет меняться не медленно, а скачкообразно. Резкое обесценивание гривны, новый транш от МВФ или нестабильность на рынке горюче-смазочных материалов приведет к быстрому подорожанию жилья", – заявили эксперты сервиса по подбору квартир в новостройках vn.com.ua для UBR.ua.

Отметим, что ранее на подорожание квартир в стране повлияло сразу несколько фактов: удорожание стройматериалов в мире и инженерных коммуникаций, нехватка готовых объектов, сокращение стройкомпаниями количества объектов недвижимости эконом-класса. Последние концентрировались на сегментах "комфорт" и "бизнес".

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Однако цены на жилье могут вырасти не только из-за возможного локдауна. Также на повышение стоимости повлияет кризис на рынке недвижимости, который проявляется в банкротстве нескольких крупных застройщиков.

Напомним, в Украине с начала пандемии коронавируса цены на квартиры в новых домах выросли уже на 16,7%. При этом с учетом нынешней динамики, жилье подорожает еще на 2-7% осенью. Отмечается, что именно осенью украинцы чаще покупают или инвестируют в недвижимость.

В столице с начала 2021-го стоимость квартир в новых домах выросла на 6,5%. При этом наибольший рост за два последних месяца был зафиксирован в Харькове, на уровне 9,3%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость новых домов на этапе строительства будет расти на 30-35% в год, а после ввода в эксплуатацию увеличится еще на 15-20%. При этом стоимость жилья в Украине недооценено, поэтому подорожание продолжится.