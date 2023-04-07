Цены на ключевой продукт побили рекорд за 6,5 лет: насколько выросли в мире

Мировые цены на продовольствие снижаются уже 12 месяцев подряд. В марте-2023 индекс цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) составил 126,9, что на 2,1% меньше февраля и на 20,5% меньше марта 2022 года. Тем не менее, индекс цен на сахар составил 127 пунктов, что на 1,5% выше февральского значения.

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Об этом сообщили в самом FAO. Там отметили: цены на сахар растут уже 2 месяц подряд. Более того, они уже достигли наивысшего значения с октября 2016 года.

Почему дорожает сахар

Как объяснили в FAO, рост цен на сахар был вызван, главным образом, опасениями из-за сокращения предложения на мировых рынках в сезоне 2022-2023. Оно стало следствием ухудшения ожидаемой урожайности в ряде стран:

Индии;

Таиланде;

Китае.

Цены могли вырасти еще сильнее

В то же время, отмечается, ряд факторов удержали цены на сахар от еще большего роста. Ими, в частности, являются:

позитивный прогноз урожая сахарного тростника в Бразилии,

снижение мировых цен на сырую нефть, "стимулирующее более широкое использование сахарного тростника для производства сахара в Бразилии";

ослабление бразильского реала по отношению к доллару США.

Сколько стоит сахар в Украине

По состоянию же на 7 марта, по данным "Минфина", килограмм кристаллического сахара в столичных супермаркетах стоит 33,6 грн – что на 28 коп. ниже среднемесячных цен марта. Тем не менее, ввиду подорожания продукта на мировом рынке, в дальнейшем, вероятно, стоит ожидать роста его цены и в Украине.

В отдельных же сетях супермаркетов сахар продают по:

Auchan – 33,9 грн;

Metro – 33,9 грн;

Varus – 33 грн.

Почему еда дешевеет

В целом же мировые цены на продовольствие снижаются уже 12 месяцев подряд. Как объяснили в FAO, на это повлияло падение цен на:

зерновые.

Прежде всего, на пшеницу. Это было обусловлено значительными запасами ее в мире, а также острой конкуренцией между экспортерами. Кроме того, снижению цен также способствовало продолжение действия Черноморской зерновой инициативы (зернового соглашения).

Растительные масла.

В FAO объяснили: снижение их стоимости стало совокупным результатом снижения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масла. Что с лихвой компенсировало рост мировых цен на пальмовое масло.

Молочную продукцию.

Ее удешевление в марте было обусловлено снижением котировок цен на сыр и сухое молоко. Что перебило рост цен на сливочное масло.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине в преддверии Пасхи начали дорожать тепличные огурцы. Так, с начала недели (стартовала 3 апреля) их стоимость выросла в среднем на 15%. Среди причин – предпраздничный ажиотаж, а также пасмурная погода, из-за которой в предыдущие две недели созревание огурца в большинстве тепличных комбинатов очень замедлилось.

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