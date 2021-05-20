Цены на газ опять пересчитают, тариф может взлететь до 12 грн: озвучена дата

Месячная цена на газ в июне 2021-го может установиться в пределах 12 грн за куб м. И тенденции к тому, что газ существенно подешевеет за лето, пока нет.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. Сейчас базовой для большинства граждан остается объявленная в конце апреля годовая цена. Если же цена вашего оператора вас не устраивает, вы хотите сэкономить и поискать другие предложения – варианты найти будет сложно.

"Для многих компаний ныне базовым есть годовой пакет, но имеются компании, которые ориентируются на месячный, и такой пакет у них выгоднее, чем годовой. Тариф очень зависит от стратегий и от того, где и как компании покупают газ. Но за счет того, что поставщиков на рынке много, как только появится возможность снижать цену – это будут делать. Пока же я таких оснований не вижу".

Цена на газ для населения может несколько упасть при вмешательстве государства, но без госрегулирования. По словам Татьяны Бойко, правительство своим решением может обязать "Укргаздобычу" или НАК "Нафтогаз" выходить на рынок с более выгодными предложениями для оптовиков.

"Как только будет возможность купить дешевле украинский газ или упадут цены на европейских рынках, думаю, большинство поставщиков тоже снизят цены. Но произойдет ли это в ближайшей перспективе? В этом месяце – нет. Может, в следующем или через месяц. Рынок не прогнозированный. Но как только "Нафтогаз" снизит цену, мы сможем увидеть тарифы на уровне 7-8 грн".

Сейчас цены на газ на европейских рынках опустились ниже 300 долл. за тыс. кубометров. Но все же стоимость газа остается достаточно высокой, как для межсезонья. Такая ситуация возникла из-за холодной весны, а также того, что российский "Газпром" не продает нужные объемы газа в Европу. Запасы в хранилищах низкие, а спрос растет, ведь компании-поставщики начинают закупаться газом на зиму. Потому цены не снижаются.

Напомним, ранее поставщики огласили цену на газ в рамках базового годового тарифа. Стоимость газа колеблется от 7,8 до 13,5 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине должников по коммуналке будут штрафовать на 20-50%, при этом им запретят выезжать за границу. Такие новшества позволят сократить число тех украинцев, которые могут платить по счетам, но не делают этого.

Об этом говорится в законопроекте №3613, который включили в повестку дня Верховной Рады. Профильный комитет рекомендует принять указанный документ.