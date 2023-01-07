Цены на газ обвалились до рекордных отметок: что происходит

Цены на природный газ в Европе и Соединенных Штатах упали до уровней, которые в последний раз наблюдались до того, как Россия разожгла глобальный энергетический кризис и начала полномасштабную войну против Украины. Цены упали в полтора раза.

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Как пишет CNN, оптовые европейские цены на газ упали почти на 48% с середины декабря, торгуясь на уровне 71 евро (74 доллара США) за мегаватт-час. В Соединенных Штатах стоимость оптового газа упала на 50% до 3,68 доллара за миллион британских тепловых единиц (Mbtu) с конца ноября, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в декабре 2021 года.

После периода экстремальных холодов, которые охватили Соединенные Штаты в прошлом месяце, возвращение более теплой погоды в январе помогло сбалансировать запасы газа, подтолкнув цены вниз, сказал CNN Массимо Ди Одоардо, вице-президент по исследованиям газа и СПГ в Wood Mackenzie.

Европа также может поблагодарить рекордный период теплой погоды. "Паники больше нет", – сказал CNN Хеннинг Глойштейн, директор по энергетике, климату и ресурсам Eurasia Group. Падение цен на энергоносители помогло снизить инфляцию. В 19 странах, которые разделяют евровалюту, инфляция потребительских цен снизилась до 9,2% в декабре с 10,1% месяцем ранее.

Тем не менее, европейские цены на газ по-прежнему исторически высоки и могут снова вырасти в этом году, если спрос со стороны Китая увеличится или поставки будут нарушены. Кроме того, потребуется некоторое время для того, чтобы более низкие оптовые цены повлияли на цены потребителей.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США и Европейский Союз давят на Швейцарию из-за российских активов, которые были заморожены и могут быть переданы на восстановление Украины. Страна заблокировала 7,5 млрд франков ($7,6 млрд), принадлежащих гражданам страны-террориста, а также 15 объектов недвижимости.

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