Цены на аренду поднялись в 2-3 раза: назван самый дорогой город Украины 

В Украине цены на аренду недвижимости в некоторых регионах взлетели в разы. Самым дорогим городом после начала полномасштабной войны стал Ужгород.

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Об этом в комментарии Громадського радіо рассказала эксперты рынка недвижимости Ирина Ткаченко. "Ужгород сохраняет тенденцию удержания той цены, которая была год назад, когда началась массовая миграция внутриперемещенных лиц, и квартиры поднялись в цене в 2-3 раза. Все зависит от наполнения, спрос сохраняется, потому и стоимость сохраняется там достаточно высока", – говорится в публикации.

Так, однокомнатная квартира до полномасштабной войны стоила 5-6 тысяч, на данный момент – 10-12 тысяч гривен. Такая тенденция связана с тем фактом, что Ужгород менее всего пострадал от обстрелов со стороны РФ.

"Что касается того, почему, например, на первом месте не Львов, как обычно считают, – Ужгород ближе к границе, и люди, которые пересекают чаще, чем обычно его, им удобнее жить ближе к границе. Львов тоже дорогой город...Прошел год, немного все уже приняли ситуацию, уже включается какая-то рациональность, и включается тот момент, когда ты уже считаешь не только стоимость аренды жилья, а стоимость продовольственной корзины", – говорит Ирина Ткаченко.

Отметим, в Киеве рынок аренды жилья фактически находится в мертвой точке. Даже в прошлом году, после начала полномасштабной войны, из-за наплыва переселенцев спрос был выше, чем по состоянию на апрель 2023-го.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какую квартиру можно купить в Украине за 55 тыс. грн. Дешевая недвижимость продается в небольших населенных пунктах.

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