Цены на алкоголь в Украине могут взлететь: что подорожает больше всего
Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило повысить оптовые и розничные цены на алкогольные напитки в Украине.
В частности, цены на водку предлагается повысить на 6,2%, на виски, ром и джин – на 5,9%, на коньяк – на 5,5%. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэкономики.
В то же время представители ведомства отмечают, что сидр (сброженные ягодные и фруктовые соки с содержанием спирта не более 8,5%) , вермуты, вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов могут подорожать на 8,2-34,2%.
При этом повышение розничных цен на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки не планируется.
Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросло в цене растительное масло и молочная продукция.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине накануне Пасхи подорожали некоторые продукты.
В 2021 году могут вырасти цены на продукты. Лидерами подорожания будут: мука, крупы, макаронные изделия, сахар, яйца, масла.