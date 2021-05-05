Цены на алкоголь в Украине могут взлететь: что подорожает больше всего

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предложило повысить оптовые и розничные цены на алкогольные напитки в Украине.

В частности, цены на водку предлагается повысить на 6,2%, на виски, ром и джин – на 5,9%, на коньяк – на 5,5%. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте Минэкономики.

В то же время представители ведомства отмечают, что сидр (сброженные ягодные и фруктовые соки с содержанием спирта не более 8,5%) , вермуты, вина с добавлением растительных или ароматических экстрактов могут подорожать на 8,2-34,2%.

При этом повышение розничных цен на натуральные виноградные вина, игристые вина и газированные винные напитки не планируется.

Напомним, в марте 2021-го индекс цен на продовольственные товары вырос на 2,1% по сравнению с февралем, до 118,5 пункта – максимум с июня 2014 года. Подорожание продолжается уже десятый месяц подряд. Значительнее всего выросло в цене растительное масло и молочная продукция.

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