"Цены бьют все рекорды": украинцев предупредили о дефиците одного из основных овощей

В Украине в марте-апреле могут значительно вырасти цены на лук, возможен дефицит. Стоимость продукции уже выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, но в дальнейшем будет еще повышаться.

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В розничных сетях Украины цена за 1 кг лука уже достигает 50 грн. Об этом рассказала в комментарии OBOZREVATEL Екатерина Зверева, директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации.

"Цены на лук бьют все рекорды со времен независимости Украины. Запасы лука в хранилищах украинских фермеров уже почти закончились. Поэтому тенденция к подорожанию лука на украинском рынке сохранится в период марта-апреля", – сказала эксперт.

Она отметила: весной 2023-го сохраняется повышенный спрос на репчатый лук и со стороны оптовых закупщиков, поэтому хозяйства, где еще есть запасы лука, повышают цену. В то же время большинство украинских фермеров не имеют профессионального оборудования для хранения лука (при котором можно хранить до 12 месяцев).

"Именно поэтому они пытаются продать продукцию сразу после сбора урожая, или до начала первых морозов. Те, кто имеет профессиональные хранилища, могут реализовывать продукт и сейчас, весной, когда цены выше. Но в этом году из-за войны, обстрелов Россией стратегической инфраструктуры, энерго и агрообъектов значительно увеличились и производственные затраты украинских фермеров. Из-за перебоев с электроэнергией урожай в хранилищах начал портиться быстрее", – объясняет Зверева.

Также она добавила, что существует глобальный дефицит лука, поскольку некоторые страны ввели экспортные ограничения для защиты локальных рынков.

Когда ждать стабилизации цен на лук?

Местный озимый лук на рынке Украины появится не раньше середины мая. Поэтому повышения цен в марте-апреле не избежать.

"Но потом цены на лук могут даже обвалиться, если фермеры начнут массово его выращивать, учитывая нынешние высокие цены", – подытожила специалистка.

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