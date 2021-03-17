'Центрэнерго' в случае неудачной приватизации нужно отдать Минэнерго или Кабмину, – Витренко

И.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко считает необходимым передать ПАО "Центрэнерго" в управление министерства или Кабинета министров в случае неудачной приватизации.

Об этом сообщает "Интерфакс". "Если ФГИ не сможет приватизировать "Центрэнерго", причем так, чтобы привлечь реального инвестора, который бы вложил деньги в его модернизацию, тогда нужно отдать его министерству или правительству, чтобы заниматься уже с государственной точки зрения оптимизацией его деятельности, трансформацией и так далее", – сказал Витренко.

Он сообщил, что обсудит этот вопрос с Фондом госимущества (ФГИ). Также он будет озвучен на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую Витренко собирался после встречи с представителями госшахт.

Напомним, в Украине Кабинет министров передал в сферу управления Фонда государственного имущества 8 госпредприятий. Все они будут выставлены на приватизацию.

В пояснительной записке сообщается, что общая стоимость активов ГП "Экотрансэнерго" и ГП "Харьковское промышленное-торговое предприятие" по состоянию на 1 июля 2020-го составляла 47 219,0 тыс. грн и 22 463,8 тис. грн. За первое полугодие стоимость их активов уменьшилась на 6,5% и 3% соответственно.

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