Цена на сахар будет зашкаливать: почему заводы отказываются работать

В Украине официально отказались начинать работу 4 сахарозавода из 34-х. Причина – убыточность из-за подорожания газа. В связи с этим производители ожидают взлета цен на свою продукцию.

По словам генерального директора ассоциации "Харьковсахар" Юрия Ильченко, цена на газ выросла в разы: если в прошлом году она составляла 7–8 грн/куб, то в этом – 28 грн/куб. "Это стало экономической катастрофой для многих предприятий отрасли", – заявил он изданию "Время".

"Из 34 сахарных заводов в Украине 19 работают только на газе. При этом стоимость природного газа выросла до такого уровня, что заводам с экономической точки зрения нет смысла открываться в этом году. Официально отказались начинать сезон сахароварения уже 4 завода", – рассказал Ильченко.

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На сегодня средняя оптовая или заводская цена на сахар в Украине составляет 23–24 грн/кг. Часто это ниже затрат на его производство. К примеру, на Первухинском сахарном заводе (Харьковская область), по словам Ильченко, при нынешней цене газа себестоимость сахара составляет 25–26 грн/кг.

Таким образом, в рознице цена на килограмм сахара составит 30-32 грн/кг. Формула проста: к себестоимости в 26 гривен добавляется рентабельность 10% и ПДВ.

Все вместе это приведет, по словам Ильченко, к тому, что в магазинах сахар будут продавать по цене, превышающей 40 грн/кг. "Себестоимость сахара ожидается на уровне 30–32 гривен, а отпускная цена заводов – 35–40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", – прогнозирует он.

А вот на овощи цены в Украине начали падать. Причина – надвигающиеся морозы. Из-за них фермеры, не имеющие надежных овощехранилищ, спешат продать урожай как можно быстрее.

К примеру, еще в конце сентября 1 кг помидоров стоил 35-50 грн/кг. Сейчас же:

томат красный продается по 14–22 грн/кг;

розовый – по 20–25 грн/кг;

желтый – 20–28 грн/кг;

черный – 24–30 грн/кг.

Баклажаны в конце сентября продавались по 18–35 грн/кг. Сейчас же – по 15–16 грн/кг. Баклажаны Гелиос немного дороже – они стоят 25 грн/кг.

Снизились цены и на капусту. Сейчас за нее придется заплатить:

18–20 грн/кг – за цветную (было 25 грн/кг);

30–40 грн/кг – за брокколи (было около 45 грн/кг);

5 грн/кг – за белокачанную (было 6 грн/кг);

8 грн/кг – за голубцовую (было 9 грн).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже в ближайшем будущем мир может отказаться от потребления мяса, а говядина и свинина станут роскошью, как и шампанское. От мяса могут отказаться из-за воздействия на климат производства. В дефиците могут оказаться и другие продукты.