Целый ряд международных компаний решил уйти из России: Кулеба озвучил список

Уже сотни крупных международных компаний решили прекратить свой бизнес на территории страны-террориста из-за войны, которую РФ развернула против Украины. Каждый день список этих фирм пополняется. К примеру, 2 апреля финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Белоруссии.

Аналогичное решение принял и датский производитель тепловой автоматики, холодильной и приводной техники Danfoss. Об этом написал в своем Facebook глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Американская Amsted Rail Company закрыла офис в Москве и сворачивает производство подшипников в Саратове. В свою очередь Disney с 7 апреля полностью останавливает прокат фильмов в российских кинотеатрах.

Производство на заводе ПСМА Рус в Калуге, где собирают Peugeot, Citroen, Opel прекратят из-за нехватки комплектующих. Лизингодатель воздушных судов AerCap подал иск на $3,5 млрд за оставшиеся в РФ более 100 своих самолетов.

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Кроме того, аукцион Christie's запретил участвовать в торгах клиентам из РФ и РБ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service решило отозвать все свои рейтинги РФ и российских регионов.

"Кстати, параллельно россияне бегают по миру и пытаются подкупом восстановить утраченные рейтинги российских компаний энергетического сектора, потому что уважаемые рейтинговые агентства лишили их рейтингов, без которых бизнес делать гораздо труднее, а часто вообще невозможно. Каждый в этой войне должен делать свое для победы. Мы будем шаг за шагом дипломатией, но недипломатично добивать Россию за каждую украинскую слезу, каплю крови и каждую боль", – заявил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Mars не будет полностью уходить из России, несмотря на войну в Украине. При этом руководство решило сократить бизнес на территории страны-террориста.

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