Трубоукладчик 'Северного потока-2' вернулся на трассу газопровода: стройку задержали на месяц

Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся на трассу газопровода из РФ в Германию. Ранее судно покинуло район работ на несколько дней из-за шторма.

Непогода забрала у проекта около месяца. Об этом сообщает EurAsia Daily со ссылкой на данные навигационного портала Marinetraffic.

Вместе с трубоукладчиком пришли и четыре судна снабжения. Пока "Академик Черский" стоит рядом с точкой возобновления строительства и принял груз с судна "Финвал", которое пришло из Ростока. Оттуда же к трубоукладчику направляется еще одно судно снабжения, Ossoy.

Отмечается, что пока самый современный и мощный трубоукладчик уложил лишь несколько километров газопровода из 85 на нитке А. 4 мая "Академик Черский" покинул трассу газопровода из России в ФРГ и отправился за остров Борнхольм, чтобы переждать шторм.

Ранее сообщалось, что строительство газопровода "Северный поток-2" остановилось из-за шторма в Балтийском море. Еще во вторник, 4 мая, трубоукладчик "Академик Черский" покинул трассу газопровода и вместе с судами снабжения он ушел за остров Борнхольм.

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