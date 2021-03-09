Трубоукладчик "Северного потока-2" прибыл в Калининград и готовится к новому этапу строительства
Трубоукладчик "Академик Черский", который готовится присоединиться к строительству "Северного потока-2", прибыл в район Калининграда для проведения ходовых испытаний.
Об этом сообщает Oilpoint со ссылкой на систему позиционирования судов MarineTraffic. После завершения испытаний судно приступит к работам в водах Дании, где сейчас продолжает строительство баржа-трубоукладчик "Фортуна".
"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.
Напомним, строительство газопровода в водах Дании продлится до конца сентября 2021-го. Работы по-прежнему будут идти близ острова Борнхольм.
Отметим, что запуск газопровода переносили уже несколько раз. Изначально Nord Stream 2 AG планировала завершить строительство двух ниток трубопровода в 2019 году. Позже сообщили, что эксплуатацию введут до конца 2020 года.
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