Треть Британии погрязла в дефиците топлива: власти зовут водителей из-за рубежа

Великобритания столкнулась со сбоями в поставках на АЗС. Британцы дерутся за бензин прямо на заправках, некоторые и воруют дизтопливо из чужих машин, а ситуация может остаться прежней еще в течение месяца. На данный момент в трети регионов уровень топлива составляет менее 20% от обычного.

При этом ситуация с топливом в Шотландии и Северное Ирландии стабильная, в Англии и Уэльсе – намного хуже. Об этом сообщает Metro.

Из-за перебоев с топливом британские водители вынуждены выезжать на заправки поздно ночью либо рано утром. При этом власти призывают граждан заправляться лишь по мере необходимости, дабы обеспечить достаточное количество топлива для передвижения.

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Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кваси Квартенг заявил, что военные, которые находятся в режиме ожидания с 27 сентября, должны сесть в бензовозы и приступить к работе уже в ближайшие дни.

Британское правительство отклонило призывы предприятий розничной торговли и гостиничного бизнеса упростить иммиграционные правила. При этом предложено 10 500 временных виз для водителей грузовиков и сельскохозяйственных рабочих из-за границы, срок действия которых истечет перед Рождеством.

У иностранных водителей есть и свое мнение на этот счет. Так, водитель грузовика из Польши Томаш Орынски сказал, что правительство не может обращаться с иммигрантами как с "краном, который можно включать и выключать".

При этом в той же Польше сейчас с работниками такая же напряженная ситуация. Следует предположить, что если значимое число поляков поедет на "туманный альбион" (а чаще всего оттуда едут на заработки как раз в Великобританию и Германию), то положение дел в стране усугубится еще существеннее.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: