Tesla начала продавать пиво с бутылкой в стиле Cybertruсk: как выглядит и сколько стоит. Фото

Компания Илона Маска Tesla выпустила пиво GigaBier, посвященное электропикапу в стиле киберпанк Cybertruck (релиз самого авто запланирован на 2023 год). Напиток произвели в ограниченном тираже, цена одной бутылки составляет 30 долларов (около 1100 грн).

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О выпуске пива Tesla официально сообщила на своем сайте. Заказать напиток можно там же, однако список стран для доставки ограничен. Кроме того, продажа по одной бутылке не ведется – заказать можно только упаковку из трех штук по цене вт 89 долларов.

Дизайн бутылки имитирует форму Cybertruck. При этом, как уверяют в Tesla, логотип с названием светится в темноте.

Кроме того, купить пиво от Tesla в Украине не получится. На странице заказа указаны страны, в которых доступен товар: Австрия, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Финляндия, Франция, Великобритания, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Швеция.

Отмечается, что пиво произведено в Берлине. Стиль напитка – пилснер, который однако доведен до оригинального вкуса. "С нашим эксклюзивным сортом Cyberhops и нотами цитрусовых, бергамота и сладких фруктов", – говорится в описании товара на сайте Tesla.

Выпуск такого пива Илон Маск анонсировал еще в 2021 году на запуске нового завода Tesla в Германии – Gigafactory Berlin. Его построили в пригороде Берлина рядом с новым аэропортом.

Это уже не первый случай, когда Tesla продает алкогольные напитки. Так, еще в 2018 году 1 апреля Маск запостил в Twitter шуточную новость о том, что компания якобы обанкротилась, а ее глава был найден возле электромобиля Model 3 в окружении бутылок "Teslaquilla". История с первоапрельской шуткой получила продолжение в 2020 году, когда Tesla действительно объявила о выпуске собственной текилы "Tesla Tequila". Тогда напиток раскупили за считанные часы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в 2022 году Илон Маск запустил продажу духов за криптовалюту. Цена одного флакона в предзаказе составляла 3750 грн.

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