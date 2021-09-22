ТЭС компании с начала года увеличили отпуск электроэнергии на 15% – "ДТЭК Энерго"

ТЭС ДТЭК с начала года увеличили отпуск электроэнергии на 15%, а в отдельные месяцы станции работали сверх установленного прогнозного баланса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Тепловая генерация "ДТЭК Энерго", отвечая на потребность энергосистемы в маневровых мощностях, несколько месяцев подряд работала полным составом оборудования, производя электроэнергию, значительно превышала утвержденный прогнозный баланс", – сообщили в компании.

За 8 месяцев ТЭС ДТЭК произвели 16 млрд кВт. ч, что на 2 млрд кВт. ч, больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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"В наиболее кризисный месяц – июль, теплоэлектростанции компании отпустили почти 2,4 млрд кВт*ч электроэнергии, для чего были использованы более 1,4 млн т угля", – говорится в сообщении компании.

Накануне отопительного сезона компания активно пополняет запасы угля на складах ТЭС как за счет собственной добычи, так и благодаря импорту. За январь-август этого года на шахтах ДТЭК Энерго ввели в работу 21 новую лаву и добыли почти 11 млн т угля марки "Г". Кроме того, компания первой среди отечественных компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США.

По состоянию на 22 сентября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго выросли до 715 тыс. т.