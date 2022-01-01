Терминал ПриватБанка забрал деньги, но счет не пополнил: что происходит и как вернуть средства

Терминал ПриватБанка в Киеве принял у клиента наличку, однако не пополнил счет. В ответ на жалобу в финучреждении признали, что действительно произошел сбой, однако деньги пообещали вернуть только в течение 14 дней.

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме. "Деньги остались в банкомате САК 39064 (магазин Метро, на ул. Закревского, Киев), а не на моем счету. Как будто зафиксирована ошибка оборудования. Оператор объяснила, что на решение проблемы может уйти от одних до четырнадцати суток", – написал он.

По словам клиента, деньги нужны были ему для того, чтобы погасить свою задолженность. Теперь же, чтобы выполнить свои обязательства, клиенту придется либо оформлять кредит, либо искать, у кого взять в долг.

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"Средства предназначались для погашения задолженности перед поставщиками. Я должен попросить поставщиков подождать несколько недель, возможно ли взять кредит в вышеуказанном банке, чтобы выполнить свои обязательства?", – написал клиент.

Таких жалоб – десятки. В самом "Привате" поясняют: необходимо сразу обращаться на горячую линию банка. Дальше есть несколько вариантов:

если сбой зафиксирован, деньги могут начислять в течение ближайших часов;

если же сбой сразу установить не удалось, то придется проводить инкассацию – пересчитывать все средства, которые находятся в терминале.

Как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин:

Замялась купюра и произошел сбой. Это самая простая проблема. В таком случае деньги могут вернуть в тот же день.

Техническую причину не обнаружили, но банкомат все равно "ошибся". В таком случае нужно обратиться в банк с заявлением, проведут инкассацию банкомата, пересчитают деньги и если там действительно имеются "лишние", их возместят.