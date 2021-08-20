Недавно я рассказала вам историю в трех частях о совместной работе государства и Ant с Tencent над цифровым юанем. Мы пришли к выводу, что техногиганты оказались в безвыходном положении, где-то даже принудительном. Так вот сегодня хочется продолжить нить того блога и написать о формах, которые приобретает государственная политика Китая относительно технологического будущего страны. Это непосредственно касается и fintech-индустрии.

Сегодня вырисовываются контуры плана Коммунистической партии для технологической индустрии. Примерно через 10 лет Китай, если коммунистическая партия добьется своего, станет техно-утопией с китайскими "deep tech": облачные вычисления, искусственный интеллект (ИИ), беспилотные автомобили и т.д. Существующие технологические гиганты, такие как Alibaba в сфере электронной коммерции или Tencent в сфере платежей и развлечений, будут работать и дальше, однако станут менее прибыльны и успешны. Политика ограничения их рыночной власти будет перераспределять часть прибыли между более мелкими торговцами и разработчиками приложений.

Видео дня

План Партии №1. В Китае существуют второстепенные города — административные центры провинций и прибрежные поселения. Они будут иметь собственные технологические отрасли с локализованными услугами, конкурируя с более мелкими компаниями. Данные будут передаваться через систему, доступную для фирм любого размера, под пристальным вниманием правительства в Пекине, а интернет укрепит свой авторитарный дизайн.

Си Цзиньпин хочет претворить это видение в жизнь уже сегодня. За последние 9 месяцев регулирующие органы Китая предприняли жесткие меры в отношении бурно развивающейся технологической сцены страны, которая, хотя и привела к появлению мировых инноваций и поразительной стоимости для акционеров, больше не считается подходящей для государственных целей. Власти уже заявили, что в ближайшие 5 лет правила в отношении всех видов технологического бизнеса будут усилены. На фоне этого самые популярные технологические группы страны потеряли не менее $1 трлн в совокупной рыночной капитализации.

Список первых пострадавших:

Ant Group, дочерняя компания Alibaba, чье первичное публичное размещение (IPO) на сумму $37 миллиардов было приостановлено на несколько дней;

Didi Global, чье приложение для вызова такси было исключено из китайских магазинов приложений через несколько дней после IPO в Нью-Йорке на сумму $4,4 миллиарда;

Tencent, оштрафованная регулирующими органами за контент откровенно сексуального характера и недобросовестные действия, и приказ расторгнуть эксклюзивные сделки по лицензированию музыки; индустрия онлайн-обучения, которой в прошлом месяце было запрещено получать прибыль.

План Партии №2. Ощущение, что Китай вступает в новую фазу развития, которая ставит во главу стола национальную безопасность, а не принцип роста любой ценой последних 30 лет. Новая политика Китая в отношении данных все еще находится в стадии разработки. Но есть мнения, что в конечном итоге данные компаний-гигантов, таких как Tencent и Alibaba, будут проданы на поддерживаемых государством и частных биржах. Например, власти уже подталкивают Ant открыть свои хранилища личных финансовых данных для государственных компаний и более мелких техконкурентов.

План Партии №3. Еще одним направлением стратегии государства является перераспределение богатства и власти, накопленных крупными технологическими платформами за последнее десятилетие. Группы электронной коммерции, такие как Alibaba, jd.com и Pinduoduo, стали мишенью Государственной администрации по регулированию рынка (samr), нового антимонопольного регулятора Китая, который обвиняет их в монополистическом поведении. Бизнес на этих платформах действительно часто платит высокие комиссии и должен выбирать между продажами на одной или другой. Платежные системы, которыми управляют Tencent и Alibaba, предотвратили обмен информацией между друг другом, что привело к раздвоению рынка.

В настоящее время гиганты вынуждены переходить к более открытым моделям, в которых платежи и покупки больше не являются эксклюзивными для одной платформы, что позволяет продавцам восстановить некоторый контроль над ценами на свои товары. Аналитики считают, что эти изменения приведут к повышению маржи для продавцов и снижению цен для потребителей, но замедлит рост технологических титанов. В начале августа Alibaba предупредила инвесторов, что долгосрочные налоговые льготы могут скоро закончиться, что приведет к увеличению затрат на миллиарды долларов.

Такая политика, конечно же, имеет свои плюсы и минусы. Однако тот стремительный технологический рост, который Китай давал миру, может значительно замедлить темпы. Что ж, следим дальше!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.