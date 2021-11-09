Таможня за 1 грн заказала хранение российской контрабанды

Житомирская таможня договорилась с ООО "Мясной цех" о хранении и складировании контрабандной икры из РФ. Услуга обойдется в 1,20 грн.

Так, до конца 2021-го компания будет хранить у себя пластиковые ведра с икрой и "веществом, по внешним признакам похожим на икру" стоимостью 256 тыс. грн. Цена одного кг – 1800 грн, свидетельствуют данные Prozorro.

Большая часть товара имеет маркировку производителя ООО "Заря", которая зарегистрирована в Камчатском крае (Россия). Указывается, что это соленая охлажденная зернистая икра тихоокеанской горбуши. Другая часть продукции вовсе не имеет никакой маркировки.

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"Услуги по хранению товаров, изъятых по делам о нарушении таможенных правил. Срок поставки товаров, выполнения работ или услуг: 31 декабря 2021", – говорится в описании услуги.

Отметим, еще 18 октября на границе с Беларусью таможенники обнаружили контрабандную красную икру на более четверть миллиона гривен, сообщала пресс-служба ведомства в Facebook. Товар обнаружили при досмотре автомобиля 35-летнего белоруса.

Мужчина пытался ввезти 142 кг икры без таможенного оформления в нашу страну. Товар изъяли таможенники, а белорус привлечен к ответственности.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что на Буковине пограничники пресекли две попытки незаконного перемещения сигарет в Румынию. На одном из участков задержали шестерых контрабандистов с 21 пакетом, в которых было более 10 тысяч пачек сигарет.