Крали зерно и дизель: сотрудников "Укрзалізниці" уличили в масштабных схемах на Одесщине

В Одесской области разоблачили две преступные группы, в состав которых входили сотрудники железных дорог. Одни дельцы крали дизельное топливо, а другие – зерно, которое должно было пойти на экспорт.

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Как сообщила "Укрзалізниця" (УЗ), в локомотивном депо "Одесса-Сортировочная" обнаружилась масштабная схема хищения дизтоплива. Дельцы успели украсть 240 тонн горючего.

В компании уверяют, что все участники махинаций уже уволены, а информация о них и их деяниях передана правоохранителям. В УЗ продолжаются проверки.

К схеме были причастны, в частности, руководители депо. Они заключили безоплатный договор на поставки топлива частной фирме.

"Горючее вывозили, как правило, в выходные дни, но в пункт назначения оно не попадало. Интересно, что по документам подрядчик тратил на перевозку горючего с базы на базу двое суток, при этом расстояние между ними – 40 км", – рассказали в УЗ.

Схему с зерном раскрыли еще в начале января, сообщили в УЗ. Тогда выяснилось, что преступная группировка в течение полугода крала украинское зерно во время экспорта через Измаильский морской торговый порт. Подозреваемые были задержаны, открыто уголовное производство.

"Задержанные оказались сотрудниками регионального филиала "Одесская железная дорога", которые во всем признались... Эти "псевдожелезнодорожники" уволены с занимаемых должностей, им объявлено подозрение", – отметили в "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, также 2 февраля прошли обыски в Одесской ОВА. В тот же день стало известно о задержании чиновника, требовавшего деньги с предпринимателей.

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