Данилов назвал фейком открытие в Украине супермаркетов российской сети Mere

Открытие в Украине супермаркетов Mere с конечными владельцами из России является фейком. Распространение неправдивой информации в Совете национальной безопасности и обороны Украины считают частью гибридной войны.

Соответствующие заявления сделал секретарь СНБО Алексей Данилов во время интервью "Радио Свобода". Напомним, что в сети утверждали: мол, супермаркеты принадлежат владельцам российской сети "Светофор", хотя бенефициар зарегистрирован в Минске (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ответ на вопрос, почему в Украину зашли предприниматели из страны-агрессора, Данилов сказал, что это фейковая информация.

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"Это один из фейков, который нам забросили, что якобы работает эта сеть. Покажите, где эта сеть есть, где эта сеть существует?" – сказал чиновник.

Вбросы ботов в интернете – одна из составляющих гибридной войны, которая, как высказался секретарь СНБО, происходит каждый день и набирает обороты.

"Когда РФ начинает забрасывать какие-то вещи – покажите мне эту сеть [супермаркетов], где эта сеть есть", – добавил Данилов.

Он указал, что в социальных сетях заявлялось: мол, точки Mere появились в Николаеве. Данилов сообщил, что поговорил на эту тему с городским главой Александром Сенкевичем.

"Я уже говорил мэру, что если хотя бы один магазин откроется, я посмотрю, что он будет делать", – заявил секретарь СНБО.

Что касается информации о работе магазинов в Никополе и Павлограде Днепропетровской области, то она также не подтвердилась.

"Когда дали команду проверить – ничего там нет", – подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Ведомство "отслеживает и проверяет эти вещи", подытожил Данилов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Данилов заявил, что в аграрной сфере страны уже есть минимум два-три олигарха. Кроме того, в Украине появилась женщина-олигарх. Конкретную фамилию чиновник не озвучил.