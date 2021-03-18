"Нафтогаз" в суде отстоял премию Коболеву на сотни миллионов гривен

Верховный Суд частично удовлетворил жалобу "Нафтогаза" и отменил решение Окружного админсуда и постановление Шестого апелляционного админсуда, которыми украинской компании было отказано в удовлетворении иска об отмене требования Госаудитслужбы "Об устранении нарушений законодательства". "Нафтогаз" выразил мнение о необоснованности выводов о премии главе правления Андрею Коболеву в размере 228,8 млн грн, чем, как считают госаудитори, был причинен ущерб на указанную сумму.

Об этом сообщает Finbalance. Суд принял решение направить это дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По мнению компании, принятие решения об установлении размера вознаграждения руководителю и членам правления относится к компетенции наблюдательного совета, а Госаудитслужба ошибочно применила постановление Кабмина "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности и объединений государственных предприятий".

В своей кассационной жалобе "Нафтогаз" отмечал о необоснованности и неконкретизированности обжалуемого требования ответчика, в которой, кроме требований устранить нарушения законодательства и информировать органы контроля об их устранении, не содержится четких и понятных предписаний, какие именно действия и на основании каких положений закона должна совершить компания.

Напомним, Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил требование Государственной аудиторской службы о необходимости устранения украинской компанией нарушений, которые были выявлены по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Госаудитслужба требовала у "Нафтогаза" перечислить в госбюджет в общей сумме более 72 млрд грн.

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