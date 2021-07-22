Суд отменил заочный арест Дубилета по делу ПриватБанка: известны подробности
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила назначенный заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов.
Об этом говорится в решении в Едином государственном реестре судебных решений. "Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 июня 2021 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 6 марта 2017 года в отношении подозреваемого отменить и постановить новое решение, которым назначить рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции", – говорится в сообщении.
Высший антикоррупционный суд 2 июня заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Он подозревается в причастности к растрате средств финучреждения (почти 137 млн и 8,2 млрд грн) перед национализацией в конце 2016 года.
Ранее сообщалось, что Дубилета намерены объявить в международный розыск. Соответствующий запрос Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Интерпол.
Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала $3 млн и корпоративные права бывшего заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.
Трем бывшим высокопоставленным лицам ПАО КБ "ПриватБанк" сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением. В частности, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, и в служебной подделке.