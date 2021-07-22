Суд отменил заочный арест Дубилета по делу ПриватБанка: известны подробности

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила назначенный заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов.

Об этом говорится в решении в Едином государственном реестре судебных решений. "Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 июня 2021 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 6 марта 2017 года в отношении подозреваемого отменить и постановить новое решение, которым назначить рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции", – говорится в сообщении.

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Высший антикоррупционный суд 2 июня заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Он подозревается в причастности к растрате средств финучреждения (почти 137 млн и 8,2 млрд грн) перед национализацией в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что Дубилета намерены объявить в международный розыск. Соответствующий запрос Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Интерпол.

Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

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