Суд отменил заочный арест Дубилета по делу ПриватБанка: известны подробности

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Рынки и компании
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Суд отменил заочный арест Дубилета по делу ПриватБанка

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила назначенный заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета. Суд частично удовлетворил жалобу адвокатов.

Об этом говорится в решении в Едином государственном реестре судебных решений. "Постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 июня 2021 года об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве от 6 марта 2017 года в отношении подозреваемого отменить и постановить новое решение, которым назначить рассмотрение следственным судьей в суде первой инстанции", – говорится в сообщении.

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Высший антикоррупционный суд 2 июня заочно арестовал бывшего председателя правления ПриватБанка Александра Дубилета. Он подозревается в причастности к растрате средств финучреждения (почти 137 млн и 8,2 млрд грн) перед национализацией в конце 2016 года.

Ранее сообщалось, что Дубилета намерены объявить в международный розыск. Соответствующий запрос Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Интерпол.

Подозреваемый находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства".

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