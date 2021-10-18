Суд оправдал экс-министра Омеляна за решение о портовом сборе

ВАКС (Высший антикоррупционный суд) оправдал бывшего главу Минифраструктуры Владимира Омеляна по делу касательно издания приказа о снижении ставок портовых сборов. Это привело к тому, что поступления в государственный бюджет уменьшились в особо крупных размерах.

"Омелян обвинялся в совершении преступления по ст. 211 Уголовного кодекса (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивают расходы бюджета вопреки закону)", – говорится в сообщении пресс-службы ВАКС. Экс-министр признан невиновным в преступлении.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины начал оглашение приговора Владимиру Омеляну. Как сообщалось, ему грозило лишение свободы от 2 до 6 лет.

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По причине издания приказа о снижении ставок портовых сборов в 2018-м, госбюджет Украины недополучил до 30,5 млн грн. При всем этом первое снижение портовых сборов на 20% уже через год дало увеличение грузопотока в портах на 20%, заявлял Омелян.

Он также отметил, что портовые сборы в нашей стране являются одними из самых высоких в мире. Поэтому отечественные порты неконкурентоспособны, а правительство в 2017 году приняло решение об их постепенном снижении.

Еще 16 ноября 2020-го состоялось подготовительное заседание Высшего антикоррупционного суда в отношении Омеляна. На суде ему был оглашен обвинительный акт по делу о недополучении госбюджетом 30,5 млн грн.

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