Суд не позволил профсоюзу сорвать конкурс на главу ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева отказал профсоюзу ПриватБанка в попытке сорвать закрытый конкурс на должность нового главы правления банка.

Об этом сообщает FinClub. Исковые требования профсоюза были идентичными: запретить Приватбанку проводить закрытый конкурс на замещение должности главы правления банка.

Из-за этого суд отказался принимать обеспечение иска. Он был аргументирован тем, что в конкурсе стремился принять участие председатель профсоюза ПриватБанка Максим Шевченко.

"Решение наблюдательного совета ПриватБанка о назначении нового председателя правления банка на закрытом конкурсе незаконно и нарушает права члена профсоюза Шевченко М. В., который имеет желание принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности", – цитирует суд исковое заявление. Сообщается, что 18 февраля судья оставил исковое заявление без движения, поскольку профсоюз подал в суд на ПриватБанк, а, исходя из сути заявления, вторым ответчиком должен быть Кабинет Министров Украины.

У профсоюза есть 10 дней для того, чтобы устранить недостатки иска. Иначе ему вернут обратно исковое заявление.

Напомним, Хозсуд Днепропетровской области 22 февраля открыл производство по делам о банкротстве агрокомпаний, которые должны ПриватБанку 2,6 млрд грн. Их связывают с группой компаний бывших собственников банка.

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