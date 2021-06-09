Стройка "конкурента" "Северного потока-2" остановилась более чем на полгода: названа причина

Строительство "Балтийского газопровода", который считается возможным конкурентом "Северного потока-2", может возобновиться лишь через 7-8 месяцев. Столько времени уйдет на подготовку нового экологического разрешения.

Об этом сообщает EADaily со ссылкой на данные датского регулятора. Газопровод из Норвегии в Польшу планировали запустить в конце 2022-го.

"Energinet и агентству придется заново делать оценку влияния на окружающую среду. Частью процесса станут восьминедельные общественный слушания, а весь процесс по получению нового разрешения может занять, по грубым подсчетам, 7-8 месяцев", –заявил глава подразделения "Ландшафт и лес" Датского агентства по защите окружающей среды Нильс Бьоркбом.

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Также он отметил, что проверка коснется всех видов деятельности по строительству газопровода в сухопутной части Дании.

Ранее сообщалось, что Дания отозвала 31 мая экологическое разрешение на строительство газопровода "Балтийская труба". Работа будет приостановлена.

Датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение, каким образом различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность берегового газопровода в Дании составляет около 210 км.

12 июля 2019-го Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство берегового участка "Балтийской трубы" через Данию.

"Балтийская труба" – газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планировалось подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию. Ранее власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США.

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