Стройка "конкурента" "Северного потока-2" остановилась более чем на полгода: названа причина
Строительство "Балтийского газопровода", который считается возможным конкурентом "Северного потока-2", может возобновиться лишь через 7-8 месяцев. Столько времени уйдет на подготовку нового экологического разрешения.
Об этом сообщает EADaily со ссылкой на данные датского регулятора. Газопровод из Норвегии в Польшу планировали запустить в конце 2022-го.
"Energinet и агентству придется заново делать оценку влияния на окружающую среду. Частью процесса станут восьминедельные общественный слушания, а весь процесс по получению нового разрешения может занять, по грубым подсчетам, 7-8 месяцев", –заявил глава подразделения "Ландшафт и лес" Датского агентства по защите окружающей среды Нильс Бьоркбом.
Также он отметил, что проверка коснется всех видов деятельности по строительству газопровода в сухопутной части Дании.
Ранее сообщалось, что Дания отозвала 31 мая экологическое разрешение на строительство газопровода "Балтийская труба". Работа будет приостановлена.
Датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение, каким образом различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность берегового газопровода в Дании составляет около 210 км.
12 июля 2019-го Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство берегового участка "Балтийской трубы" через Данию.
"Балтийская труба" – газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планировалось подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу через Данию. Ранее власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство предупреждало Украину о решении не вводить санкции против строительства "Северного потока-2".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал двухдневный рабочий визит в Германию. Политик провел семь встреч с высшими должностными лицами страны и обсудил агрессию России, евроинтеграцию Украины и угрозы строительства газопровода "Северный поток-2".