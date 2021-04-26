Строительство 'Северного потока-2' остановилось – СМИ

Достройка газопровода "Северный поток-2" приостановилась. Баржа "Фортуна" не ведет работы с середины прошлой недели. Судно находится в нескольких километрах от "Северного потока", который ей предстоит пересечь.

Об этом сообщает EurAsia Daily со ссылкой на данные навигационного портала Marinetraffic. Для завершения работ в датских водах "Фортуне" осталось уложить 12 километров газопровода из 49.

В Шведском институте гидрологии и метеорологии (SMHI) сообщили, что к югу и юго-западу от острова Борнхольм установилась достаточно благоприятная погода. Оператор проекта Nord Stream 2 AG не комментирует ход строительства.

Отмечается, что у приостановки укладки газопровода может быть несколько причин. Одна из них – "Фортуна" находится в нескольких километрах от "Северного потока".

Изначально газопровод планировали пустить в территориальных водах и экономической зоне Дании параллельно "Северному потоку", в одном километре к северу от него. Дания, однако, долго откладывала выдачу разрешения на строительство, приняла за это время закон, который позволяет блокировать проекты в территориальных водах, и в результате Датское энергетическое агентство удовлетворило запрос оператора проекта только на третий вариант – южный маршрут. Он предполагает, что газопровод пройдет вдоль границы территориальных вод у острова Борнхольм. Поэтому "Северный поток-2" пересечет "Северный поток" дважды: в экономической зоне Швеции и к юго-западу от Борнхольма, чтобы вернуться на ранее запланированный маршрут и соединиться с уже почти достроенным немецким отрезком.

Ране сообщалось, что администрация США расценивает газопровод "Северный поток-2" как опасный проект для энергетической безопасности Европы. По словам представителя Госдепа Неда Прайса, США, в том числе за счет уже принятых законов, будут и впредь противодействовать окончанию строительства газопровода.

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