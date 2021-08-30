Строительство "Северного потока-2" остановили: названа причина

Строительство трубопровода "Северный поток-2" в очередной раз остановилось из-за шторма и сильного ветра в Балтийском море. Погода должна нормализироваться в ночь на 1 сентября.

До конца достройки второй нитки "Северного потока-2" осталось всего менее 6 км. Об этом сообщает EurAsia Daily со ссылкой на данные Vesselfinder.

Отмечается, что в последние несколько дней баржа "Фортуна" вышла на свою максимальную скорость – почти 1200 м в сутки. При этом еще утром в воскресенье, 29 августа, в море начался шторм.

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Напомним, еще в конце июля стало известно, что строительство "Северного потока-2" закончено на 99%. Укладку труб в Германии планируется завершить до 12 сентября, а запустить газопровод хотят до конца 2021-го.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Европейском союзе считают, что российскому "Газпрому" нужно будет продать Nord Stream 2 AG, которая является его дочерней компанией. Оператор "Северного потока-2" ранее проиграл суд против немецкого регулятора Bundesnetzagentur, который принял решение не освобождать газопровод от норм Третьего энергетического пакета ЕС.