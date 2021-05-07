Строительство газопровода "Северный поток-2" остановилось: озвучена причина
Строительство газопровода "Северный поток-2" остановилось из-за шторма в Балтийском море.
Еще во вторник, 4 мая, трубоукладчик "Академик Черский" покинул трассу "Северного потока-2" и вместе с судами снабжения он ушел за остров Борнхольм. Об этом сообщает Oilpoint со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic.
В южной части Балтийского моря начался шторм. Баржа "Фортуна" также не ведет укладку газопровода. С февраля простои из-за погоды заберут у проекта не меньше месяца.
Так, еще 4 мая трубоукладчик "Академик Черский" покинул трассу газопровода из России в ФРГ. Вместе с судами снабжения "Катунь", "Иван Сидоренко", "Сивуч" и "Владислав Стрижов" он отправился за остров Борнхольм, чтобы переждать шторм.
К 4 мая "Академик Черский" уложил несколько километров газопровода по нитке А из 85 километров в датских и немецких водах. В обновленном графике работ оператор проекта Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября. Аналогичную информацию публикует Датское морское ведомство в предупреждении морякам.
Напомним, ранее кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок высказалась против завершения строительства и использования газопровода "Северный поток-2". Она отметила, что Европа после событий в Украине в 2014-м решила, что она должна стать менее зависима в своей энергетической политике, но немецкое правительство продолжает поддерживать трубопровод "Северный поток-2". По ее словам, это противоречит санкционной политике.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что глава Государственного департамента США занимает жесткую позицию по российскому проекту газопровода "Северный поток-2".
Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном заявил, что в ЕС есть разные позиции относительно "Северного потока-2", в то время как американцы системно поддерживают санкции и выступают против российского газопровода.
Координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что "Северный поток-2" необходимо остановить, даже если он почти полностью завершён.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что газопровод "Северный поток-2" – это продвижение российских интересов в Европе и угроза для Украины, Польши и других государств.