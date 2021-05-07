Строительство газопровода 'Северный поток-2' остановилось: озвучена причина

Строительство газопровода "Северный поток-2" остановилось из-за шторма в Балтийском море.

Еще во вторник, 4 мая, трубоукладчик "Академик Черский" покинул трассу "Северного потока-2" и вместе с судами снабжения он ушел за остров Борнхольм. Об этом сообщает Oilpoint со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic.

В южной части Балтийского моря начался шторм. Баржа "Фортуна" также не ведет укладку газопровода. С февраля простои из-за погоды заберут у проекта не меньше месяца.

Так, еще 4 мая трубоукладчик "Академик Черский" покинул трассу газопровода из России в ФРГ. Вместе с судами снабжения "Катунь", "Иван Сидоренко", "Сивуч" и "Владислав Стрижов" он отправился за остров Борнхольм, чтобы переждать шторм.

К 4 мая "Академик Черский" уложил несколько километров газопровода по нитке А из 85 километров в датских и немецких водах. В обновленном графике работ оператор проекта Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября. Аналогичную информацию публикует Датское морское ведомство в предупреждении морякам.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры от немецкой партии "Зеленые" Анналена Бэрбок высказалась против завершения строительства и использования газопровода "Северный поток-2". Она отметила, что Европа после событий в Украине в 2014-м решила, что она должна стать менее зависима в своей энергетической политике, но немецкое правительство продолжает поддерживать трубопровод "Северный поток-2". По ее словам, это противоречит санкционной политике.

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