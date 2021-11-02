Стоимость нефти "взлетит в космос": что будет с ценами на бензин в Украине

Цена на нефть вырастет до 120 долларов/баррель уже к концу июня 2022 года. Причиной этого станет повышенный спрос на бензин при ограниченных перерабатывающих мощностях. При этом в ближайшее время существенного подорожания бензина в Украине не предвидится.

Более того, уже в скором времени следует ожидать цену на нефть на уровне 100 долларов/баррель. Об этом, ссылаясь на прогноз Bank of America, сообщает Bloomberg. Случится это из-за того, что спрос по-прежнему превышает предложение.

Также росту цены на нефть поспособствовует глобальный энергетический кризис. По мнению аналитиков банка, резкий рост цен на газ и уголь во всем мире ускорил восстановление эталонных нефтяных фьючерсов, торгуемых в Лондоне и Нью-Йорке.

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Так, в середине октября цена нефти марки Brent поднялась выше 86 долларов/баррель. Это случилось впервые за три года.

В будущем стоит ожидать только повышений цены на нефть. При чем едва ли не главным двигателем этого процесса будут не экономические, а климатические факторы.

Суть в том, что новые климатические договоренности приводят к замедлению инвестиций в новые месторождения. А это грозит быстрым истощением нефтяных запасов, что только ускорит рост цен на нее.

По состоянию на 17:15 2 ноября, нефть марки Brent стоит 84,26 доллара/баррель. Это почти на 2 доллара ниже, чем в середине октября.

Несмотря на мировые тенденции, в Украине оснований для глобального роста цен на бензин и дизель нет. Более того, на последний они могут даже снизиться.

По словам директора "Консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, сказанными для "Сегодня", цены на бензин марки А-95 ближайшие дни повыситься на 21 коп/л – до 33,40 грн/л. А вот на дизельное топливо упадут на 16 коп/л – до 31,90 грн/л.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что нефтяная энергетика в ближайшие десятилетия будет развиваться по одному из трех сценариев. Его выбор будет зависеть от того, насколько успешным окажется глобальный переход на возобновляемые источники энергии. При этом нефть подешевеет в любом случае – различаться будет только скорость падения цен. Все три сценария таковы:

1. Сценарий Stated Policies. Он предусматривает, что глобальная климатическая политика останется такой же, как в 2021 году. В таком случае:

спрос на нефть достигнет пика 2030-х годах, а затем постепенно снизится:

цена на нефть будет колебаться в пределах 60-90 долларов/баррель (то есть останется такой, как сейчас).

2. Сценарий Announced Pledges. Исходит из того, что страны вовремя достигнут поставленных целей по декарбонизации энергетики. Если мир пойдет по этому пути, то:

пиковый спрос на нефть придется на 2025-2030 годы;

цена на нефть составит 67 долларов/баррель к 2030 году и упадет до 64 долларов/баррель к 2050-му.

3. Сценарий Net Zero Emissions by 2050. Он предусматривает, что развитые страны достигнут углеродной нейтральности к 2050 году. Согласно ему:

пиковый спрос на нефть уже остался в прошлом, теперь он будет только падать;

цена на нефть рухнет до 36 долларов/баррель к 2030 году и 24 долларов/баррель к 2050-му.

Аналитики уверены: если в жизнь воплотится именно третий сценарий, миру больше вообще не понадобятся новые месторождения нефти и газа. Кроме того, в этом сценарии 60% автомобилей перейдут с бензина и дизельного топлива на электрику, а с 2035 года новые авто с двигателями внутреннего сгорания перестанут продаваться.