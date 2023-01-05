Стоимость активов – 700 млн грн: в Украине арестовали крупный логистический центр, принадлежащий россиянам

В Украине арестовали один из крупнейших логистических центров, принадлежащий россиянам. Стоимость активов составляет около 700 млн грн. Транспортный холдинг, являющийся одним из крупнейших в стране логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 18,3 млн грн.

Видео дня

Было установлено, что бенефициарными владельцами холдинга через кипрскую оффшорную компанию являются граждане страны-террориста России. Об этом сообщает 5 января пресс-служба БЭБ (Бюро экономической безопасности).

По результатам обысков админзданий предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о правонарушениях, а также документы, подтверждающие гражданство РФ учредителей.

Отмечается, что граждане государства-агрессора по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности. Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в госбюджет более 18,3 млн грн.

"В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества. Также путем запрета отчуждения, распоряжения и пользования имуществом – 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.п.), которые зарегистрированы за ним. Ориентировочная общая стоимость товарно-материальных ценностей, на которые наложен арест, составляет около 700 млн грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, на получении взятки разоблачили старшего детектива Территориального управления БЭБ в Закарпатской области и депутата одного из сельских советов Ужгородского района Закарпатской области. Задокументирована передача первой части взятки на сумму $2 тыс., а при получении второй части средств – $4 тыс. – фигурантов задержали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!