Старые цены больше не действуют: сколько стоит арендовать квартиру в Киеве

В Киеве подешевела аренда квартир. Так, за последний месяц средняя стоимость съема жилья в столице уменьшилась на 264 грн – со средних 12 264 грн до 12 000 грн. За полгода же аренда подешевела еще меньше – всего на 31 грн: с 12 031 грн до 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: объявлений по 8 000 грн насчитывается 13,1%. Также часто такие квартиры сдают по:

10 000 грн – 10,1%;

7 200 грн – 6,4%.

Практически не найти 1-комнатных квартир по 4 000 грн – таких всего 0,5% от общего количества объявлений.ю А кроме того, по:

4 400 грн – 1,8%;

5 200 грн – 2,8%.

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн – 10,3% объявлений. А кроме того, по:

10 200 грн – 8,9%;

15 000 – 7,2%.

Самой популярной ценой для 3-комнатных квартир является 15 200 грн – таких объявлений 8,4% от общего количества. Часто также встречаются цены в:

10 400 грн и 12 800 грн – 6,2%;

20 000 грн – 5,1%.

Дешевле всего аренда жилья стоит в Деснянском районе столицы – в среднем 8 100 грн. За ним следуют:

Святошинский – 9 450 грн;

Оболонский, –11 000 грн;

Дарницкий – 11 900 грн;

Соломенский, Днепровский – по 12 000 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем 22 000 грн. Далее следуют:

Шевченковский – 15 000 грн;

Голосеевский – 14 500 грн;

Подольский – 13 500 грн.

Какие квартиры предпочитают арендовать украинцы

В целом, по словам экспертов по недвижимости, в результате продолжительных массированных атак России по критической инфраструктуре Украины у арендаторов изменились приоритеты при выборе квартир. Так:

украинцы ищут квартиры на нижних этажах – ведь лифт может не работать из-за отсутствия энергоснабжения;

в приоритете квартиры с газоснабжением.

важную роль играет расстояние к объектам критической инфраструктуры, по которым может быть нанесен удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине цены на аренду квартир, вероятно, пересчитают уже весной. Этот прогноз может изменить военная эскалация, в обратном случае рост цен составит около 10-15%. О том, как и когда могут пересчитать цены на аренду жилья, читайте в материале.

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