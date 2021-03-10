Стало известно, когда второй трубоукладчик присоединится к строительству 'Северного потока-2'

Строительство второй ветки "Северного потока-2" в водах Дании начнется в марте. Второй трубоукладчик пока проходит испытания под Калининградом. Отметим, что работы на второй ветке планируют вести до конца сентября и "Академик Черский" будет в них будет участвовать .

Об этом сообщил глава пресс-службы Датского энергетического агентства (DEA) Туре Фалбе-Хансен, пишет "EurAsia Daily". "Могу подтвердить, что мы получили обновленный график от Nord Stream 2 AG для ветки А. В нем говорится, что работы на газопроводе начнутся в этом месяце", – сказал он.

Отметим, что именно на ветке А находится самый протяженный недостроенный участок газопровода: 68 километров в водах Дании и 16,5 километров в Германии. В феврале Датское морское ведомство уточнило в предупреждении морякам, что работы на "Северном потоке-2" (вторая ветка) планируют вести до конца сентября и в них будет участвовать трубоукладчик "Академик Черский".

Судно 9 марта прибыло в район Калининграда для проведения ходовых испытаний. После завершения испытаний судно приступит к работам в водах Дании, где сейчас продолжает строительство баржа-трубоукладчик "Фортуна".

"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.

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