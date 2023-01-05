Стало известно, будут ли работать банки и СЭП в Украине на Рождество

В субботу и воскресенье, 7-8 января, в связи с празднованием Рождества в Украине банки не будут работать. При этом банки должны обеспечить бесперебойную работу банкоматов.

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В пятницу, 6 января, в банках будет полноценный рабочий день. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

Также в Нацбанке рассказали, как будет работать система электронных платежей (СЭП). "07, 08 января 2023 года межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 09 января 2023 года. Кроме того, в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов", – говорится НБУ.

Ранее сообщалось, что в Украине отменили дополнительные комиссии за снятие наличных денег в банкоматах и заработал "банковский роуминг". При этом банки ввели лимиты на суммы снятия наличных – в среднем 10-20 тыс. грн в сутки.

Цель "банковского роуминга" – предоставить украинцам возможность снять увеличенную сумму наличных денег в банкомате любого банка из сети Power Banking, рассказали в Национальном банке, пишет "24 канал". Power Banking объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой сети, а также привлекают других участников.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что в Украине с 1 января начали выводить из обращения устаревшие бумажные купюры 5, 10, 20 и 100 грн образцов 2003-2007 годов. Часть из них будет заменена новыми банкнотами, а часть – монетами.

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