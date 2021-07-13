США взвинтили мировые цены на нефть
Цены на нефть эталонных марок во вторник, 13 июля, выросли. Это произошло на фоне ограниченного предложения и ожидания сокращения запасов сырья в США.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 75,70 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,7% – до 74,69 доллара за баррель.
Запасы сырой нефти неуклонно сокращались в течение нескольких недель. При этом запасы в США упали до самого низкого уровня с февраля 2020 года.
В то же время опасения по поводу распространения новых штаммов коронавируса ограничивают дальнейший рост цен.
"Оптимизм по поводу ограниченного предложения и сокращения запасов сырой нефти в США оказал поддержку ценам. Тем не менее, растущие опасения по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 во всем мире и неопределенность производственных планов ОПЕК+, вероятно, ограничат рост котировок", – отметил Тошитака Тадзава, аналитик товарного брокера Fujitomi Co, передает “Укринформ”.
Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2021 году нефть пошла вверх на фоне достижения странами ОПЕК+ новых соглашений. Они предусматривают, что Россия и Казахстан смогут увеличить производство в феврале и марте на 65 тыс. и 10 тыс. баррелей в сутки соответственно. В то же время Саудовская Аравия сократит добычу примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Общий объем добычи нефти ОПЕК в феврале и марте 2021 года останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки. При этом общий объем добычи партнерами по соглашению ОПЕК+ увеличится в феврале до 14,6 млн баррелей, а в марте – до 14,9 млн баррелей.