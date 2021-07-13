США взвинтили мировые цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 13 июля, выросли. Это произошло на фоне ограниченного предложения и ожидания сокращения запасов сырья в США.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла до 75,70 доллара за баррель, что на 0,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,7% – до 74,69 доллара за баррель.

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Запасы сырой нефти неуклонно сокращались в течение нескольких недель. При этом запасы в США упали до самого низкого уровня с февраля 2020 года.

В то же время опасения по поводу распространения новых штаммов коронавируса ограничивают дальнейший рост цен.

"Оптимизм по поводу ограниченного предложения и сокращения запасов сырой нефти в США оказал поддержку ценам. Тем не менее, растущие опасения по поводу роста числа случаев заражения COVID-19 во всем мире и неопределенность производственных планов ОПЕК+, вероятно, ограничат рост котировок", – отметил Тошитака Тадзава, аналитик товарного брокера Fujitomi Co, передает “Укринформ”.

Ранее цены на нефть эталонных марок выросли на фоне публикации Американским институтом нефти данных о снижении запасов сырья в США. Институт сообщил, что за неделю коммерческие запасы в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

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