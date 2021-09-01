США выдадут Украине кредит на $3 млрд: в Белом доме рассказали подробности

Эксимбанк США (Экспортно-импортный банк) предоставит Украине $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании. Такое решение приняло американское правительство по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщил представитель вашингтонской администрации, пишет пресс-служба Белого дома. "Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Эксимбанк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки в размере $3 млрд", – говорится в сообщении.

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Экспортно-импортный банк США – государственное американское учреждение, цель которой – поддержка национальных экспортеров. Осуществляет кредитование покупателей американских товаров из других стран, которые не могут получить кредит из традиционных источников коммерческого финансирования. При этом условия предоставленного кредита Украине пока не раскрываются.

Напомним, встреча Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена должна состояться уже в среду, 1 сентября. Начало – 21:00 по киевскому времени.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Зеленский во время рабочего визита в США принял участие в презентации Плана трансформации Украины. В него заложены 80 проектов общей стоимостью в $277 млрд.